Çin, 3. çeyrekte beklentilerin altında büyüdü

19 Ekim 2020

Çin ekonomisinde büyüme tüketicilerin koronavirüs endişelerini üzerinden atıp harcama yapmaya başlamasıyla hızlandı. Ancak ekonomik büyüme, koronavirüs krizine rağmen dünya üzerinde talebin güçlü büyüme kaydettiği az sayıda ülkeden biri olan Çin'de bile beklentilerin altında kaldı.

Çin'de bugün açıklanan resmi verilere göre gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) Temmuz-Eylül döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 4.9 arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler yüzde 5.2'lik bir artış bekliyordu. GSYH ikinci çeyrekte yüzde 3.2 büyümüştü.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ekonomisi ulusal istatistik kurumu verilerine göre yılın ilk dokuz ayında geçen seneye kıyasla yüzde 0.7 büyüdü.

Çin ekonomisi bir önceki çeyrek ile kıyaslandığında Temmuz-Eylül döneminde yüzde 2.7 büyüdü. Ekonomistler büyümenin yüzde 3.2 olacağını düşünüyorlardı. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 11.5 büyümüştü.

Diğer yandan, Çin Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkenin sanayi üretimi eylül ayında, ağustosta görülen yüzde 5,6'lık artış sonrasında, yüzde 6,9 arttı. Yılın ilk dokuz ayındaki artış yüzde 1,2 oldu.