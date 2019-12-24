Çin 850 üründe gümrük vergisini düşürdü

24 Aralık 2019

Hilal SARI

Çin ekonomisi yüzde 6’nın üzerinde büyüme beklentisine rağmen son 30 yılın en düşük hızında büyüyor. Çin otoriteleri büyümeyi 2020 yılı boyunca desteklemek, iç tüketimi artırmak ve yüksek teknoloji yoğun sektörlerinin rekabet gücünü artırmak için 389 milyar dolar değerinde ithalatında gümrük vergilerini düşüreceğini açıkladı.

2020 yılı boyunca geçerli olacak Çin Maliye Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak’tan itibaren özellikle gelişmiş teknoloji, ekipman ve yedek parça ihracatını artırmak ve yüksek teknolojili sektörlerin kalkınmasını desteklemek için yarı iletkenler ve ferroniyobyum gibi ürünlerdeki vergiler düşürülüyor. Pekin merkeli yarı iletken sektörü analisti Liu Kun, Global Times’a yaptığı açıklamada vergi indirimlerinin bilişim teknolojileri ürünlerinde yaşanan arz sıkıntısını hafifl eteceğini ve ABD’nin bir pazarlık gücü olarak kullandığı çip ihracatını sonlandırma tehditlerine karşı Çin’in elini güçlendireceğini belirtiyor. Liu, Çin'in ABD menşeli çiplere alternatif aradığını belirtiyor.

Listede hangi ürünler var?

Çin’de devam eden salgın nedeniyle fiyatları yüzde 60’ın üzerinde artarak enflasyonu zıplatan domuz etinde gümrük vergisi (en fazla kayrılan ülke için) yüzde 12’yken yüzde 8’e düşüyor. Avokado için yüzde 30 olan en düşük gümrük vergisi ise yeni uygulama ile yüzde 7’ye düşüyor. Bazı astım ve diyabet ilaçları için de vergiler sıfırlanıyor. Ahşap ve kağıt ürünlere uygulanan gümrük vergileri de düşürülüyor. Petrol ve doğalga boru hatlarında, otomobil ve kamyonlarda güçlü ve düşük alaşımlı çelik ve paslanmaz çelikte kullanılan katkı maddesi ferroniobium için yüzde 1 olan gümrük vergisi ise sıfırlanıyor. Akıllı telefonların üretiminde kullanılan çok bileşenli yarı iletkenlerde de gümrük sıfırlanıyor. İkili anlaşma yapan ülkelere ise ekstra vergi indirimleri olacak. Yeni Zelanda, Peru, Kosta Rika, İsviçre, İzlanda, Singapur, Avustralya, Güney Kore, Gürcistan, Şili ve Pakistan ve Asya Pasifik Ticaret Anlaşması kapsamındaki ülkeler daha düşük vergilerinin tadını çıkartacak.

2 trilyon dolara yükseltmeyi hedefl iyor DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı Çin’in ithalatını 2 trilyon dolara yükseltmeyi hedefl ediğini ve yerel ithalatçıların iç pazarda rekabet gücünün artırılması için sorun yaşanan sektör ve ürünlerin belirlenerek bu listenin hazırlandığını belirtti.

Seçilmiş bazı ürünlerdeki geçici gümrük vergisi indirimleri



•Merkezi ısıtma kazanları için yardımcı ekipman - % 8’den 5’e.

•Nikel ıslak eritme ara maddesi - % 3’ten 0’a.

•Demir-nikel alaşımlı şerit (entegre devre çerçevelerinin üretimi için), genişliği 600 mm’den az - % 7’den 4’e.

•Kalaylı çeliklerin atıkları ve hurdaları - % 2’den 0’a.

•Kadın bluzları - % 6’dan 5’e

•İpek başörtüsü ve eşarp - % 6’dan 5’e.

•Yün şal ve atkılar, kaşmir şal ve atkılar - % 6’dan 5’e.

•Bozulmamış doğal siyah inci ve diğer doğal siyah inciler - % 21’den 0’a.

•Feronikel - % 2’den 0’a

•Feromolibden - % 2’den 1’e

•Tungsten demir - % 2’den 1’e

•Feroniyobyum - % 2’den 0’a

•Sıcak preslenmiş demir - % 2’den 0’a

•Dökme demir atıkları ve hurdaları - % 2’den 0’a

•Kalaylı çeliklerin atıkları ve hurdaları - % 2’den 0’a

•Talaşlı imalattan kaynaklanan atıklar - % 2’den 0’a

•Tekstil için düz ekran baskı makinesi - % 10’dan 6’ya