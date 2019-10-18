Çin, 9 ayda 100 milyar dolar doğrudan yatırım çekti

18 Ekim 2019

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, düzenlenen basın toplantısında, Çin’e yapılan doğrudan yapılan yatırım, yılın ilk üç çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 oranında artarak 683,1 milyar yuana ulaştığını söyledi. Gao, doğrudan yabancı yatırım akışının, ABD doları cinsinden, yine geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 oranında yükselerek 100,78 milyar dolara vardığını belirtti. Eylül ayındaki yabancı yatırım miktarı ise bir önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında yükseliş göstererek 79,18 milyar yuan oldu.



Yılın ilk dokuz ayında yabancı fonlar aracılığıyla toplam 30 bin 871 girişim de kuruldu. Bu çerçevede yüksek teknoloji alanına yönelik yabancı yatırım sıçrama yaparak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 artış kaydetti ve 203,8 milyar yuana çıktı. Bu rakam, toplam yabancı doğrudan yatırım toplamının takriben yüzde 30’una denk düşüyor.



Çin pilot serbest ticaret bölgeleri, söz konusu dönemde, yabancı doğrudan yatırım akışının 98,84 milyar yuana ulaşarak toplam direkt yabancı yatırım toplamının yüzde 14,5 kadarına denk düşen bir orana varmasına tanık oldu.



Yine ilk dokuz ay içinde Macao’dan gelen doğrudan yatırımın yüzde 51,4 yükselişle fırladığı saptandı. Öte yandan yatırım artışı, hızını sürdürerek, Güneydoğu Asya ülkelerinden ve Kuşak ve Yol ülkelerinden sırasıyla yüzde 17, 5 ve yüzde 14,9 olarak gerçekleşti.