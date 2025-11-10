Çin, ABD, Kanada ve Meksika’ya kimyasal ihracatına lisans zorunluluğu getirdi

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD, Kanada ve Meksika’ya yönelik bazı kimyasalların ihracatında lisans zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu adımın “ulusal güvenlik ve kamu yararını koruma amacıyla” atıldığı belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre, ihracatçı firmalar belirli kimyasallar için lisans başvurusu yapmak zorunda olacak. Bu kapsamda, ilgili başvuruların Çin Ticaret Bakanlığı’na bağlı birimler tarafından değerlendirileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ilaç üretiminde kullanılan kimyasallara ilişkin yönetim kataloğunda değişiklik yapıldığı ve bu kapsamda bazı maddelerin kontrol listesine alındığı ifade edildi.