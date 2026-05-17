Çin, ABD ve BAE'den Dubai'de ortak operasyon: 276 gözaltı
Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polisinin Dubai'de internet ve telefon dolandırıcılığı şebekelerine karşı düzenlediği ortak operasyonda 276 kişi gözaltına alındı. Üç ülkenin birlikte yürüttüğü ilk kanun koruma faaliyeti olarak kayda geçen operasyon kapsamında şehirde 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Çin, 2025 yılından itibaren, Myanmar ve Tayland'daki sınır şehirlerinden vatandaşlarını hedef alan internet ve telefon dolandırıcılığı şebekelerine karşı bu ülkelerle kapsamlı ortak operasyonlar düzenlemiş, operasyonlar sonucunda 8 binden fazla şüpheli Çin'e iade edilmişti.