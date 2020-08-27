Çin: ABD yaptırımları içişlerine büyük bir müdahale

27 Ağustos 2020

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin 24 Çinli firmaya güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri sebebiyle yaptırım uygulamasını içişlerine "büyük bir müdahale" olduğunu açıkladı.

Daha önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Çin'in dünya klasmanında bir ordu oluşturmak için başladığı agresif modernleşme sürecine devam ettiğini ve bölgeden vazgeçmediğini söylemişti.

Çin Dışişleri, Esper'in iddialarını "saçmalık" olarak değerlendirdi ve ülkenin uluslararası yasalar ve BM sözleşmelerine uygun hareket ettiği açıklamasını yaptı.

Diğer yandan Çin Savunma Bakanlığı ülkesinin ABD'nin kurallarına göre hareket etmeyeceğini duyurdu.