Çin, ABD'den bazı ürünlerin ithalatında tarifeleri yarı yarıya azaltacak

06 Şubat 2020

Çin, ABD'den bazı malların ithalatına uyguladığı tarifeleri 14 Şubat'tan itibaren yarı yarıya azaltacağını duyurdu.



Yaklaşık 75 milyar dolar tutarında ithalatı kapsayacak olan bu tarife indirimi 14 Şubat'ta Türkiye saati ile 08.01'de yürürlüğe girecek.



Çin Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre bazı mallar için daha önce yüzde 10 olarak uygulanan gümrük tarifesi yüzde 5'e, yüzde 5 olarak uygulanan tarife de yüzde 2,5'e indirilecek.



Maliye Bakanlığı açıklamasında, Çin'in ve ABD'nin imzaladıklarları ticaret anlaşmasına riayet edebileceklerini ve anlaşmayı uygulayacaklarını umduklarını belirtirken, anlaşmanın uygulanmasının piyasa güvenini artıracağını, ikili ticari ilişkileri geliştireceğini ve global ekonomiyi büyüteceğini vurguladı. (FOREKS)