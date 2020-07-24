Çin ABD'den Chengdu'daki konsolosluğunu kapatmasını istedi

24 Temmuz 2020

Çin ABD'nin ani bir kararla Houston kentindeki konsolosluğunu kapatmasını istediğini ve bu talebi kınadığını açıklarken, ABD'ye misilleme tehdidinde bulunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Chengdu kentindeki konsolosluğunun kuruluşuna ve faaliyetlerine devam etme iznini geri çektiği konusunda ABD Büyükelçiliğini bilgilendirdi" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Bakanlık aynı zamanda konsolosluğun faaliyetlerinin ve etkinliklerinin durdurulmasına dair belirli talimatlarda bulundu" denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, yaptığı Twitter paylaşımında, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'e karşı tutumunun "bir karıncanın bi ağacı sallamaya çalışması" kadar anlamsız olduğunu belirtti.

Chunying, Pompeo'nun kendisini yeni, ABD'nin 1953-1959 yılları arasında görev alan ve komünizme karşı oldukça sert bir tutumu olan Dışişleri Bakanı, John Foster Dulles olarak göstermeye çalıştığını ve küreselleşmiş bir dünyada Çin'e karşı bir savaş başlatmaya çalıştığını söyledi.