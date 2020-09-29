Çin, ABD'den tarım ürünü alım sözünün yakınında bile değil

29 Eylül 2020

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Çin, Washington ile Pekin arasında Ocak ayında yapılan Faz 1 ticaret anlaşmasında ifade edilen ABD'den tarım ürünleri ithalat hedefini yakalama yolunda değil. Habere göre Çin'in ABD malları alımı yılın ilk 8 ayında 47,6 milyar dolar oldu ve yılın tamamında bu ithalatın 95,1 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Faz 1 ticaret anlaşmasında ise Pekin'in ABD'den ithalatının 200 milyar dolara ulaşması öngörülüyordu.

Çin'in ABD'den soya fasulyesi, mısır ve araç ithalatı Ağustos ayında ciddi büyüme gösterdi. ABD'den mısır ithalatı Ağustos ayında Temmuz ayına göre yüzde 513, soya fasulyesi itnalatı yüzde 432 ve araç ithalatı yüzde 97 artış gösterdi.