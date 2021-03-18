Çin, ABD'den Trump politikalarını geriye döndürülmesini isteyecek

Çin heyeti bugün Alaska'da ABD heyeti ile yapılacak görüşmede Trump yönetiminde Çin konusunda hayata geçen politikaların geriye döndürülmesi için talepte bulunacak.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Biden'ın seçilmesinden bu yana taraflar arasında ilk kez yüz yüze yapılacak görüşmede taraflar gerilimli ilişkilerinin yumuşatılması için çaba gösterecekler.

ABD tarafının ise Çin'de insan hakları sorunlarını ve Hong Kong gelişmelerini masaya taşıması bekleniyor. Ayrıca iklim değişikliği ve sağlık gibi konularda ise işbirliğinin masada olması hedefleniyor.

Çin tarafının görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Biden ile Xi arasında iklim konusunda video konferans görüşmesini de önerecekleri kaydedildi.