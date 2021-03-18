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Çin, ABD'den Trump politikalarını geriye döndürülmesini isteyecek

Çin ABD’den, eski başkan Donald Trump döneminde uygulanan politikaların geri döndürülmesini isteyecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin heyeti bugün Alaska'da ABD heyeti ile yapılacak görüşmede Trump yönetiminde Çin konusunda hayata geçen politikaların geriye döndürülmesi için  talepte bulunacak.

Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Biden'ın  seçilmesinden bu yana taraflar arasında ilk kez yüz yüze yapılacak  görüşmede taraflar gerilimli ilişkilerinin yumuşatılması için çaba  gösterecekler.

ABD tarafının ise Çin'de insan hakları sorunlarını ve Hong Kong  gelişmelerini masaya taşıması bekleniyor. Ayrıca iklim değişikliği  ve sağlık gibi konularda ise işbirliğinin masada olması hedefleniyor.

Çin tarafının görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Biden ile Xi arasında iklim konusunda video konferans görüşmesini de önerecekleri  kaydedildi.