Çin, ABD'li şirketlere yaptırımlarda yumuşamaya gitti

Çin Ticaret Bakanlığı, Mart ve Nisan aylarında alınan bazı yaptırım kararlarını 10 Kasım itibarıyla kaldıracağını veya bir yıl süreyle askıya alacağını duyurdu. Bu adım, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde gerilimin azaldığına dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

31 ABD’li şirkete yönelik karar güncellendi

Bakanlığın açıklamasına göre, 15 ABD’li şirkete uygulanan ihracat kontrolleri tamamen kaldırılırken, 16 şirkete yönelik kontrollerin ise bir yıl süreyle askıya alınacağı belirtildi.

Ayrıca Nisan ayında açıklanan 'güvenilmez kuruluşlar listesi' askıya alınırken, Mart ayında yürürlüğe giren bazı ticari kısıtlama tedbirleri de tamamen kaldırıldı.

İhracat başvurularına izin verilecek

Yeni düzenlemelerle birlikte, Çinli ihracatçıların çift kullanımlı ürünler (hem sivil hem askeri amaçlı ürünler) için ihracat başvurusunda bulunmasına olanak tanınacak.