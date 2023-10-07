Çin, ABD'nin 42 Çinli şirketi ihracat kontrol listesine almasına tepki gösterdi

Çin, ABD'nin "Rusya'nın askeri ve savunma altyapısına destek sağladığı" gerekçesiyle 42 Çinli şirketi ihracat kontrol listesine almasına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin bir kez daha "ulusal güvenlik" kavramının sınırlarını genişleterek ihracat kontrol tedbirlerini kötüye kullandığı, yargı yetki sınırını aşırı kullanarak Çin şirketlerine tek taraflı yaptırım uyguladığı savunuldu.

Açıklamada, Washington'ın kararı, "tipik ekonomik baskı ve tek taraflı zorlama örneği" olarak nitelenirken Çin'in buna karşı çıktığı, şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gereken tedbirleri alacağı belirtildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, dün yayımladığı açıklamada, "Rusya'nın askeri ve savunma altyapısına destek sağladığı" gerekçesiyle, aralarında 42 Çinli şirketin olduğu 49 şirketi, ihracat kontrolleri uygulanacak "varlık listesine" aldığını duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin, 1 Mart 2023'ten itibaren Rusya'nın savunma sanayi ile bağlantılı şirketlere ABD menşeli entegre devre ve mikro elektronik ürünler sattığı, bu bileşenlerin Ukrayna'da sivilleri hedef alan saldırılar için hassas güdümlü füze sistemleri ve dronlarda kullanıldığının tespit edildiği bildirilmişti.

Geçen ay da 11 Çinli şirketi ihracat kontrol listesine almıştı

Bakanlık, geçen ay da 11 Çinli şirketi, Rusya'nın savaşta kullanmak üzere ürettiği dronlara parça sağladığı gerekçesiyle ihracat kontrol listesine almıştı.

İhracat kontrol listesindeki şirketlere hükümetten özel lisans almadan ürün veya hizmet satılamıyor.