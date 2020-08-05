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Çin, ABD'nin Tayvan ziyaretini kınadı

Çin Dışişlerinden yapılan açıklamada, Çin'in ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Alex Azar'ın Tayvan ziyaretine karşı olduğu belirtildi.

Çin, ABD'nin Tayvan ziyaretini kınadı
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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD'nin "Tayvanlı ayrılıkçılara" yanlış işaretler verdiğini söyledi ve söz konusu ziyaretin barış ortamını tehlikeye atacağına işaret etti.

Azar, 1979 yılında bu yana bölgeyi ziyaret eden en yüksek düzey ABD yetkilisi olacak. Diğer yandan, herhangi bir kıdemli ABD yetkilisi altı yıldır bir Tayvan ziyareti gerçekleştirmedi.

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