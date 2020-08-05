Çin, ABD'nin Tayvan ziyaretini kınadı

05 Ağustos 2020

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, ABD'nin "Tayvanlı ayrılıkçılara" yanlış işaretler verdiğini söyledi ve söz konusu ziyaretin barış ortamını tehlikeye atacağına işaret etti.

Azar, 1979 yılında bu yana bölgeyi ziyaret eden en yüksek düzey ABD yetkilisi olacak. Diğer yandan, herhangi bir kıdemli ABD yetkilisi altı yıldır bir Tayvan ziyareti gerçekleştirmedi.