Çin, ABD'nin vergi kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet etti

Çin, ABD'nin ek gümrük vergisi uygulamasını Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 10'luk gümrük vergisi uygulaması kararını almıştı.

"DTÖ'nün kurallarını ihlal ediyor"

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD'nin Çin ürünlerine tek taraflı ek tarife getirmesinin DTÖ kurallarını ihlal ettiği, bu sebeple de örgütün uyuşmazlık mekanizmasına şikayet başvurusunda bulunulduğu kaydedildi.

ABD'nin kararının tek taraflı olduğunun altı çizilen açıklamada, bu adımın aynı zamanda ticari korumacılığın tipik bir örneği olduğuna vurgu yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD'nin adımı, çok taraflı ticaret sistemi ile sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına zarar vermiş, Çin-ABD ekonomik ve ticari iş birliğinin temelini aşındırmıştır."

Çok taraflı ticaret sistemini korumak ve uluslararası ticaretin düzenli ve istikrarlı gelişimini sürdürmek üzere DTÖ üyeleri ile birlikte çalışmaya hazır olunduğu da ifade edildi.

Vergi artışının gerekçeleri

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Çin'e yönelik gümrük vergisi artışının gerekçesi olarak, Çinli yetkililerin, sentetik afyonun hammaddesi fentanil ve öncü kimyasallarının ABD'ye akışını kontrol etmekte başarısız olması gösterilmişti.

Açıklamada ayrıca Çin'in, "fikri mülkiyet hırsızlığı, zorla teknoloji transferi ve diğer makul dışı davranışlarının" yanı sıra "terör izleme listesindeki kişiler dahil Çin'den düzensiz göçün artması" da ilave verginin sebepleri arasında sayılmıştı.

ABD, Meksika ve Kanada'ya gümrük tarifeleri için erteleme kararı almış; Çin için böyle bir uygulama başlatmamıştı.

Çin'in hamleleri

Çin hükümeti, ABD'nin yaptırımlarına karşı çeşitli hamleler yapmıştı. Çin Maliye Bakanlığı, ABD'den ithal edilen kömür ve LNG'ye yüzde 15 vergi uygulanacağını duyurmuştu.

Aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere de yüzde 10 vergi uygulanacağı kaydedilmişti.

Ayrıca Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Alphabet'e bağlı Google hakkında tekelcilik şüphesiyle soruşturma başlattığını açıklamıştı.