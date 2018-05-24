Çin: ABD'ye söz vermedik

24 Mayıs 2018

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Geng, ABD ile olan ticaret fazlasını belirli bir rakamda düşürecekleri yönünde söz vermediklerini söyledi. ABD'nin üstü düzey yetkililerini Çin'e göndermesini memnuniyet ile karşıladıklarını belirten Gao Geng, ABD'nin yapılan müzakereler sırasında söz verdiği tedbirleri mümkün olan en yakın zamanda uygulamaya geçireceğini umduklarını ifade etti.

Gao Geng, Çin'in deniz aşırı yatırımları için istikrarlı ve öngörülebilir iş ortamı sağlanması konusunda ABD ile birlikte çalışmayı umduklarını da vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret savaşının "beklemeye alındığını" duyurmuştu. Çin'in ABD'den ithalatı artırma sözü verdiği bildirilmişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğinin incelenmesi direktifini verdiğini bildirmesi, iki ülke arasında ticaret gerilimini yeniden artırmıştı.

Trump Çin'le müzakerelerden memnun değil