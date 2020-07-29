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Çin, AB'yi içişlerine karışmaması konusunda uyardı

Çin'in AB heyeti, birliğin Hong Kong ve Çin'in içişlerine müdahale etmeyi durdurması ve ulusal güvenlik konusunda Çin'e saygı duyması gerektiğini söyledi.

Çin, AB'yi içişlerine karışmaması konusunda uyardı
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Çin'in Avrupa Birliği heyetinden bir sözcü, "Özellikle Hong Kong vatandaşları olmak üzere, Çin vatandaşları 'bir ülke, iki sistem' anlayışının uygulanıp uygulanmadığı konusunda fikir beyan edebilecek tek mercii." dedi ve AB'nin sorumsuz yorumlar yapmaya hakkı olmadığını ekledi.

AB Konseyi daha önce Çin'in ulusal güvenlik yasası ile ilgili "büyük endişeleri" olduğunu açıklamıştı.

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