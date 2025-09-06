Çin açıklarında deniz kazası: Kargo gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı

Çin Acil Durumu Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, Bohay Denizi'nde kargo gemisiyle çarpışan balıkçı teknesinin alabora olduğu ve mürettebatının bir kısmının denizde kaybolduğu belirtildi.

Bakanlık, kayıpların bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldığını, kazadaki sorumluluk ve ihmallerin soruşturulacağını kaydetti.

Devlet Konseyine bağlı Çalışma Güveliği Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, bölgeye giderek acil durum çalışmalarını yönlendireceği aktarıldı.