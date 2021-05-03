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Çin, Air France'ın Paris-Shanghai uçuşlarını askıya aldı

Çin, Paris'ten Shanghai'a gelecek uçuşları 10 Mayıs tarihinden itibaren iki hafta boyunca durduracağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin Sivil Havacılık yetkilileri, 30 Nisan Cuma günü, Air France  havacılık şirketinin Paris çıkışlı olup Shanghai varışlı uçuşlarını  iki hafta süreyle durdurma kararı aldı. Air France-KLM'in
Paris-Shanghai uçuşları, COVID-19 bulaşma vakaları nedeniyle, 10 Mayıs  tarihinden itibaren askıya alınmış olacak.

Çin Sivil Havacılık Dairesi, internet sitesinde yayınladığı bir  açıklamada, Paris'ten 20 Nisan uçuşuyla gelen yolculardan altısının, Shanghai'ye varışlarında yapılan testlerinin pozitif çıktığını  duyurdu. Herhangi bir yolcunun uçakla Çin toprağına ayak bastığında  yapılan testin pozitif çıkması durumunda, ilgili uçak şirketinin söz  konusu güzergah üzerindeki uçuşları otomatik olarak askıya alınıyor.

Öte yandan Air France şirketinin sözcüsü, bu kuralların Çin'in koyduğu  kurallar olduğunu ve onlara muhakkak ki riayet etmekle yükümlü  bulunduklarını belirtti ve aslında kendi şirketinin de yolculara,  uçağa binmeden önce kesin test kuralları koyduğunu ekledi. 