Çin, Air France'ın Paris-Shanghai uçuşlarını askıya aldı

Çin Sivil Havacılık yetkilileri, 30 Nisan Cuma günü, Air France havacılık şirketinin Paris çıkışlı olup Shanghai varışlı uçuşlarını iki hafta süreyle durdurma kararı aldı. Air France-KLM'in

Paris-Shanghai uçuşları, COVID-19 bulaşma vakaları nedeniyle, 10 Mayıs tarihinden itibaren askıya alınmış olacak.



Çin Sivil Havacılık Dairesi, internet sitesinde yayınladığı bir açıklamada, Paris'ten 20 Nisan uçuşuyla gelen yolculardan altısının, Shanghai'ye varışlarında yapılan testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Herhangi bir yolcunun uçakla Çin toprağına ayak bastığında yapılan testin pozitif çıkması durumunda, ilgili uçak şirketinin söz konusu güzergah üzerindeki uçuşları otomatik olarak askıya alınıyor.



Öte yandan Air France şirketinin sözcüsü, bu kuralların Çin'in koyduğu kurallar olduğunu ve onlara muhakkak ki riayet etmekle yükümlü bulunduklarını belirtti ve aslında kendi şirketinin de yolculara, uçağa binmeden önce kesin test kuralları koyduğunu ekledi.