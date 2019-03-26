Çin, Airbus'a 300 uçaklık sipariş verdi

26 Mart 2019

Avrupalı ticari uçak üreticisi Airbus, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Paris ziyareti sırasında imzalanan anlaşma ile Çin'den 300 uçaklık sipariş aldı. Bu siparişin, tam da Boeing'in en çok satılan jetinin güçlüklerle boğuştuğu sırada gerçekleşmesi dikkat çekti.

Airbus ile Çin devlet alım ajansı China Aviation Supplies Holding Company arasında imzalanan anlaşmaya göre, Airbus Çin'e 290 adet A320 ve 10 adet A350 teslim edecek.

Airbus'un bu satışı, A320 modelinin başlıca küresel rakibi olan Boeing 737 Max'ın son beş ay içerisinde iki korkunç kazaya uğramasından sonra gerçekleşiyor. ABD'li uçak üreticisi üstelik Çin-ABD ticaret ihtilafı yüzünden de ayrı bir sorun yaşamakta.

Çin, hızla büyüyen orta sınıfının artan seyahat talebi nedeniyle dünyanın en önemli havacılık ve uçak piyasası konumuna gelmiş durumda.

737 düştü, Çin 'hava'ya girdi!