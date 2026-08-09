Çin alarma geçti: 1 milyon kişi tahliye edildi, 1500 uçuş iptal

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Çin, yılın en güçlü tayfununa hazırlanıyor. Pazar günü ülkenin doğu kıyılarına ulaşması beklenen Yunus Tayfunu nedeniyle 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere taşınırken, yaklaşık 1.500 uçuş iptal edildi. Yetkililer şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına karşı geniş çaplı önlemler aldı.

Rüzgarın hızı 162 kilometreyi bulacak

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, tayfunun pazar akşamı saatte 162 kilometreye varan rüzgarlarla kıyıya ulaşmasını bekliyor. Fırtınanın karaya çıktıktan sonra batıya ilerleyerek kademeli olarak güç kaybetmesi öngörülüyor. Özellikle dağlık alanlarda sel ve toprak kayması riskinin artabileceği belirtiliyor.

Zhejiang, Şanghay, Fujian, Jiangxi, Anhui ve Jiangsu'nun bazı kesimlerinde şiddetli yağış beklenirken, Zhejiang'ın orta ve doğusunda yağış miktarının 250 ila 500 milimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

1 milyondan fazla kişi tahliye edildi

Tayfun öncesinde Çin'in doğusunda geniş çaplı tahliyeler başladı. Zhejiang eyaletindeki Wenzhou'da 900 binden fazla kişi güvenli bölgelere taşınırken, 1.000'den fazla acil durum barınağı açıldı. Fujian'da ise yüksek riskli bölgelerden yaklaşık 99 bin kişi tahliye edildi. Şanghay'da en az 30 bin kişinin güvenli bölgelere taşındığı bildirildi.

1500 uçuş iptal

Fırtına ulaşımı da etkilerken Şanghay'da 1500 uçuş iptal edildi, Fujian'da da 55 yolcu feribot hattı durduruldu. Açık denizde yürütülen 115 inşaat projesine ara verilirken, yüzlerce gemi de güvenli bölgelere çekildi. Şanghay'daki Yangshan Limanı'nda da önlemler artırılarak 500'den fazla küçük ve orta ölçekli gemi korunaklı alanlara taşındı.

Öte yandan tayfun Çin'e yönelmeden önce Japonya'nın Okinawa bölgesinde etkili oldu. Fırtına nedeniyle altı kişi yaralanırken 50 binden fazla binada elektrik kesintisi yaşandı.