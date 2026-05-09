Çin altın üretimi ilk çeyrekte geriledi

Çin altın üretimi 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş kaydetti. Çin Altın Derneği cumartesi günü yaptığı açıklamada güvenlik denetimleri nedeniyle bazı tesislerin üretime ara verdiğini bildirdi.

Çin altın üretimi güvenlik denetimleri nedeniyle azaldı

Yurt içi ve ithal ham maddelerden elde edilen toplam üretim ilk çeyrekte 136,230 metrik ton seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 oranında bir azalışı temsil etti.

Yurt içi üretim miktarı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,1 oranında azalarak 81,065 tona geriledi. Çin altın üretimi verileri kapsamında bazı izabe tesislerinin denetimler süresince bakım çalışmaları için üretimi durdurmuş olduğu paylaşıldı.

Altın tüketiminde yatırım talebi öne çıktı

Altın tüketimi aynı dönemde yıllık yüzde 4,4 artışla 303,292 tona ulaştı. Külçe ve madeni altın talebindeki yüzde 46,4 oranındaki büyüme bu yükselişte temel etken oldu.

Külçe ve madeni altın tüketimi 202,062 ton olarak kayda geçti. Yatırım amaçlı talebin güçlü kalmasıyla banka kanalları üzerinden yapılan satışlar artış gösterdi.

Mücevher tüketimi ve pazar verileri

Altın mücevher tüketimi ise yüzde 37,1 oranında daralarak 84,62 tona indi. Dernek yaptığı açıklamada yatırım ürünlerine olan ilginin devam ettiğini bildirdi.

Yılın ilk çeyreğindeki bu veriler üretimdeki kısıtlılığa rağmen ülkede altına olan talebin güçlü seyrini koruduğunu gösterdi.