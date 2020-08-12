"Çin artık 'dünyanın fabrikası' değil"
Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu, Çin'in artık "dünyanın fabrikası" olmadığını söyledi.
Foxconn Technology Group Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu ABD'nin yaptırımları ve ek gümrük vergileri sebebiyle Çin'in artık "dünyanın fabrikası" olmayacağını söyledi, ancak diğer ülkelerin Çin'in üretim kapasitesinin yerini alamayacağını ekledi.
Apple'ın tedarikçisi olan Foxconn'dan yapılan açıklamada, firmanın ürün çıktısı kapasitesinin, temmuz ayında yüzde 5 artarak, yüzde 30'unun ülke dışında yer aldığı ifade edildi. Foxconn'un ABD, Meksika, Brezilya, güneydoğu Asya ve Hindistan'da bulunan üretim tesisleri teknoloji ürünü çıktılarıyla firmanın ABD ve Çin arasında yükselen gerilimler ve belirsizliklerden korunmasını sağlıyor.
Young Liu ayrıca, geleceğin trendinin iki ayrı tedarik zinciri oluşturmak olacağını ekledi.