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Çin, aşı kapasitesini artıyor, hedef 1 milyar dozu geçmek

Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı, COVID-19 aşılarının üretim ve  tedarik garantisinin sağlanması için üretimini hızlandırmaya teşvik edecek. Böylece Çin, aşı kapasitesini 2021 yılında 1 milyar doza taşımayı hedefliyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı, COVID-19 aşılarının üretim ve  tedarik garantisinin sağlanması için şirketlerin aşı üretimini hızlandırmaya teşvik edileceğini açıkladı. Sanayi ve Bilişim Bakanlığı’nın verilerine göre, Sinopharm ve Sinovac gibi büyük ölçekli üretim koşullarını karşılayan şirketlerin üretim süreçleri hızlanıyor.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Sinopharm Beijing’in COVID-19 inaktif aşı projesi başkanı Zhang Jin, şirketin üretim  kapasitesini genişleteceğini, inaktif aşı üretim kapasitesinin 2021  yılında 1 milyar dozun üzerine çıkacağını söyledi. Bakanlığın  açıklamasında, şu an 18 yerli firmanın Covid-19 aşı üretmek için  çalıştığı, inaktif aşı üretim kapasitesinin daha da artmasıyla iç  talebin karşılanabileceği ifade edildi.