Çin, aşı kapasitesini artıyor, hedef 1 milyar dozu geçmek

Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı, COVID-19 aşılarının üretim ve tedarik garantisinin sağlanması için şirketlerin aşı üretimini hızlandırmaya teşvik edileceğini açıkladı. Sanayi ve Bilişim Bakanlığı’nın verilerine göre, Sinopharm ve Sinovac gibi büyük ölçekli üretim koşullarını karşılayan şirketlerin üretim süreçleri hızlanıyor.



Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Sinopharm Beijing’in COVID-19 inaktif aşı projesi başkanı Zhang Jin, şirketin üretim kapasitesini genişleteceğini, inaktif aşı üretim kapasitesinin 2021 yılında 1 milyar dozun üzerine çıkacağını söyledi. Bakanlığın açıklamasında, şu an 18 yerli firmanın Covid-19 aşı üretmek için çalıştığı, inaktif aşı üretim kapasitesinin daha da artmasıyla iç talebin karşılanabileceği ifade edildi.