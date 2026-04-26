Çin, Avrupa Birliği yaptırım paketi kararına tepki gösterdi

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik hazırladığı yaptırım paketi içerisine çok sayıda Çinli şirketi dahil etmesinin ardından kararlı bir protesto yayınladı.

Pekin yönetimi, üçüncü ülkelerden kritik yüksek teknoloji ürünleri tedarikçilerini hedef alan bu yeni listeden kendi şirketlerinin derhal çıkarılmasını talep etti. Listelenen firmalar, Rus askeri sistemlerine çift kullanımlı teknolojik mallar veya donanımlar sağlamakla suçlanıyor.

Çin uygulanan liste kararını güven kırıcı buldu

Bakanlık tarafından yayınlanan resmi açıklamada, atılan bu adımın karşılıklı güveni zedelediği ve liderler arasındaki önceki döneme ait anlaşmalarla çeliştiği iddia edildi. Çin yönetimi, ortaya çıkabilecek tüm sonuçların sorumluluğunun Avrupa Birliği'nin omuzlarında olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Brüksel'de yaşanan bu yeni adımın onaylanması, oldukça önemli bir diplomatik atılımın hemen ardından geldi. Avrupa Birliği Konseyi, Macaristan ve Slovakya'nın vetolarını kaldırmasının ardından, Ukrayna için hazırlanan 90 milyar euroluk krediyle birlikte bu önlemleri Perşembe günü resmen kabul etmişti.

Ukrayna boru hattındaki gerekli onarımları tamamladı

Diplomatik tıkanıklık, Ukrayna'nın 22 Nisan tarihinde Druzhba petrol boru hattındaki çalışmaları bitirmesi ve petrol geçişini yeniden başlatmasıyla tamamen çözüme kavuşmuştu. Bu operasyonel adım Avrupa genelinde müzakerelerin seyrini değiştirdi.

Söz konusu 90 milyar euroluk kapsamlı finansman, Ukrayna'nın dış ihtiyaçlarının üçte ikisini karşılamak üzere tasarlandı. Bu fona ait ilk ödemelerin Mayıs ayının sonlarında veya Haziran ayının başlarında yapılması bekleniyor.

Avrupalı yetkililer destek paketini hayati buldu

Kıbrıs Maliye Bakanı Makis Keravnos'un da aralarında bulunduğu Avrupalı yetkililer, bu desteği Kiev için önemli bir adım olarak nitelendirdi. Çinli kuruluşların listeye dahil edilmesi, birliğin Moskova'ya destek veren üçüncü taraflarla yüzleşmeye karşı artan hazırlığını gösteriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuya ilişkin uyarılarda bulunarak Avrupa kıtasını farklı cephelere karşı uyanmaya çağırdı. Fransız lider, Washington, Moskova ve Pekin'in Avrupa çıkarlarına karşı hizalandığı mevcut anın benzersiz olduğunu savundu.

Avrupa ülkeleri yeni yaptırım paketi adımları hedefliyor

Macron, bu ortamın daha birleşik ve kendi sınırlarını koruyabilen bir Avrupa gerektirdiğini vurguladı. Güçlü bir ekonomik duruşun bu süreçte elzem olduğu ifade edildi.

Pekin yönetimi gerekli önlemler adı altında misilleme uyarısı yaparken, bu gerilim jeopolitik fay hatlarındaki değişimlere dikkat çekiyor. Çinli şirketlerin hedeflenmesi, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteği ile Çin ile olan ekonomik ilişkisi arasındaki sürtüşmenin bu yılki küresel ticaret trendlerini genel hatlarıyla kalıcı olarak etkileyeceğine işaret ediyor.