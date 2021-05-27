Çin Başbakan Yardımcısı He ile ABD Ticaret Temsilcisi Tai arasında ilk görüşme gerçekleşti



Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Liu ile Tai arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki konularda görüş alışverişinde bulunuldu.



Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer verilen açıklamada, görüşmenin samimi, faydalı ve yapıcı geçtiği belirtildi ve "Çin-ABD ticari çokt önemli, iletişim devam ettirilecek" ifadelerine yer verildi.



ABD Ticaret Temsilcisi'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada da, Katherine Tai'nin Liu He yaptığı ve samimi bir havada geçen ilk görüşmesinde endişelerini ortaya koyduğu ifade edildi.



Açıklamada, "Samimi görüş alışverişi sırasında Büyükelçi Tai, bir taraftan endişe yaratan konuları dile getirirken, diğer taraftan Biden-Harris yönetiminin işçi merkezli ticaret politikasının ve ABD-Çin ticaret ilişkileri konusunda devam eden gözden geçirmenin temel prensiplerini ortaya koydu" denildi.

