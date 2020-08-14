Çin: Birinci faz anlaşma için uygun koşullar yaratılmalı

14 Ağustos 2020

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Reng Hongbin bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Çin işletmelerine uyguladığı sınırlama tedbirleri ve ayrımcı girişimleri durdurarak, birinci faz ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi için koşulları yaratmasını arzuladıklarını belirtti. Çin tarafının istatistiklerine göre, yılın ilk 7 ayında Çin-ABD ikili ticaret miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 düşüş yaşandı.

Ren Hongbin bugün Çin Devlet Konseyi Basın Ofisi’nde düzenlenen brifingde Çin’in tedbir olarak ABD’den ithalat oranını arttırıp artırmayacağına ilişkin soruları yanıtlarken, “Çin-ABD birinci faz ticaret anlaşmasının imzalandığı geçen ocak ayından beri, Çin anlaşmayı ciddiyetle hayata geçiriyor, COVID-19 salgını ve ABD’nin Çin’e ihracatına uyguladığı sıkı yönetim gibi sınırlamalar bazı ürünlerin ve hizmetlerin ithalatını belli şekilde etkiledi” dedi.

Mevcut durum karşısında iki ülkenin ortaklaşa çaba göstermesi ve işbirliğini pekiştirmesi gerektiğini vurgulayan Ren Hongbin, ABD’nin Çin işletmelerine uyguladığı sınırlama tedbirleri ve ayrımcı girişimleri durdurarak, birinci faz ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi için koşullar yaratması beklentisini dile getirdi.

(Kaynak: Foreks)