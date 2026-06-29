Çin biyoteknolojide AI kanser aşısı üretimine hazırlanıyor

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AI kanser aşısı, Çin’de kişiselleştirilmiş tümör tedavisini sanayi ölçeğine taşıyacak yeni bir üretim hattıyla gündeme geldi. Pekin merkezli Likang Life Sciences, ülkenin yapay zeka destekli ilk kişiselleştirilmiş tümör aşısı üretim hattı için temel attı.

Şirket, projeyi Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi’nde kuracağı yeni ilaç araştırma ve üretim merkezi üzerinden yürütecek. Bölge yönetimine göre merkezin Ekim 2026’ya kadar tamamlanması bekleniyor.

Toplam yatırım yaklaşık 110 milyon yuan seviyesinde bulunuyor. Dolar karşılığı yaklaşık 16,1 milyon dolar olarak açıklanan yatırım, Çin’in biyoteknoloji ve yapay zeka kesişimindeki sanayi hamlesine yeni bir örnek oluşturuyor.

AI kanser aşısı üretimi Pekin’de sanayi ölçeğine taşınıyor

AI kanser aşısı üretim hattı, Likang Life Sciences’ın LK101 adlı amiral gemisi ürününe odaklanacak. LK101, her hastanın tümör DNA’sını analiz ederek hastalığı yönlendiren genetik mutasyonları belirlemeyi hedefleyen kişiselleştirilmiş bir kanser aşısı olarak konumlanıyor.

Şirket, yapay zeka kullanımıyla bu analiz sürecini bir gün içinde tamamlayabileceğini belirtiyor. AI kanser aşısı sürecindeki hız hedefi, kişiye özel üretimde zaman maliyetini azaltmayı amaçlıyor.

Kişiye özel tedavi yaklaşımı, standart ilaç geliştirme modelinden farklı olarak her hastanın tümör profiline göre ilerliyor. Tesis, hücre tedavisi araştırma laboratuvarlarını ve LK101 için üretim hattını aynı merkezde toplayacak.

AI kanser aşısı projesi bu nedenle yalnızca klinik araştırma değil, üretim altyapısı açısından da önem taşıyor. Çin’de kanser yükü, projeye güçlü bir sağlık ekonomisi arka planı sağlıyor.

Çin Ulusal Kanser Merkezi’nin son verilerine göre ülkede 2024 yılında yaklaşık 5,15 milyon yeni malign tümör vakası kayda geçti. Vakaların 2,67 milyonu erkeklerde görüldü.

Kalan vakalar kadın hastalarda ortaya çıktı. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kanseri ülkede kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci ölüm nedeni olarak sınıflandırıyor.

AI kanser aşısı, bu tablo içinde erken tespit, tedavi seçimi ve kişiselleştirilmiş müdahale başlıklarını aynı eksende birleştiriyor.

AI kanser aşısı için klinik veri belirleyici olacak

AI kanser aşısı için en kritik nokta, teknolojinin hızlı analiz vaadini klinik sonuçlarla destekleyebilmesi olacak. Tümör DNA’sından mutasyon seçimi yapmak, tedavinin yalnızca başlangıç aşamasını oluşturuyor.

Aşı adayının bağışıklık sistemi yanıtını yeterli ölçüde tetiklemesi gerekiyor. Ürün aynı zamanda hasta gruplarında güvenlik profilini korumalı ve klinik faydayı ölçülebilir şekilde göstermeli.

Yatırımcılar bu nedenle üretim kapasitesi kadar klinik veri takvimini de izleyecek. Çin’in 5,15 milyon yeni vaka ile karşı karşıya kaldığı kanser yükü, kişiselleştirilmiş tedavilere yönelik talebi artırıyor.

Ancak AI kanser aşısı pazarının kalıcı büyümesi, maliyetlerin yönetilebilir kalmasına ve hastane sistemlerinin kişisel üretim modeline uyum sağlamasına bağlı kalacak.

Likang Life Sciences’ın Pekin projesi, yapay zeka destekli biyoteknoloji yatırımlarının Çin’de daha endüstriyel bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. AI kanser aşısı odağı, Çin’in sağlık teknolojisi yatırımlarında kişiselleştirilmiş tedavi tarafını güçlendiriyor.

Merkezin Ekim 2026’da tamamlanması, LK101’in üretim altyapısı ve kişiselleştirilmiş kanser tedavisi stratejisi açısından izlenecek yeni eşiği oluşturacak.