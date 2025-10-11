Çin borsasında yolsuzluk soruşturması

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, yakın geçmişte CSRC'nin halka arz işlemlerini onaylayan ve denetleyen komitelerde yer alan Guo'nun, "parti disiplinini ve kanunlarını ciddi ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

1998 yılında CSRC'de çalışmaya başlayan, sonraki yıllarda komisyonun Halka Arz İnceleme Komitesinde üye ve Halka Arz Denetim Komitesinde başkan olarak görev alan 56 yaşındaki Guo, 2020'den sonra kurumdan ayrılarak özel sektörde çalışmaya başlamıştı.

Ekonomi ve finans haberleri dergisi Caixin'in haberine göre, Guo'dan bir aydır haber alınamıyordu.

Guo hakkındaki soruşturmanın, özel sektörde çalıştığı Wuhan Dangdai Science & Technology Industries Group'a bağlı menkul kıymetler şirketi Tianfeng Securities etrafında yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı olduğu tahmin ediliyor.

Denetim kurumu hedefte

Çin Komünist Partisinin Ekim 2022'deki Ulusal Kongresi'nin ardından, partinin yolsuzluk soruşturmalarından sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun (MDİK) kadrolarının yenilenmesinin ardından soruşturmaların, finans sektöründe kamu bankaları, varlık fonları ve düzenleyici kurumlara uzanması dikkati çekiyor.

MDİK'in Nisan 2024'te CSRC'ye odaklanan soruşturmasını başlatmasından bu yana kurumun çok sayıda üst düzey yöneticisi gözaltına alındı.

Kurumun eski Başkanı Yi Huiman, görevdeki Başkan Yardımcısı Vang Ciencün ve Disiplin Komitesinin eski başkanı Vang Humin hakkında soruşturmalar başlatılmıştı.

Ayrıca, Bilim ve Teknoloji Denetim Dairesi Direktörü Yao Çien, Jiangsu Eyaleti Direktörü Ling Fıng, Şıncın Bürosu Direktörü Çın Şiaopıng ve Şanghay Borsası Genel Müdür Yardımcısı Dong Guoçün ve halka arz işlemlerinin denetlenmesinden sorumlu başka görevliler de soruşturmaya uğramıştı.