Çin, büyüme için daha güçlü teşvike ihtiyaç duyabilir

Çin yönetiminin bu yıl için büyüme hedefi değerlendirildi. Ekonomistler, Pekin'in bu hedefe ulaşmak için çok daha güçlü bir teşvike ihtiyaç duyabileceğini belirtti.

"Yaklaşık yüzde 5 büyüyebilir"

Macquarie'nin baş Çin ekonomisti Larry Hu yayınladığı bir notta, Çarşamba günü hükümet çalışma raporunda açıklanan politika hedeflerinin Pekin'in "tarifeleri dengelemek için teşvik kullanacağını, böylece Çin'in 2025 yılında yaklaşık yüzde 5 büyüyebileceğini" gösterdiğini söyledi.

Yetkililer, tarifelerin büyüme üzerindeki etkisini değerlendirdikten sonra herhangi bir ek önlemin alınmasının muhtemel olduğunu söyledi. Ülkenin resmi ilk çeyrek GSYH verilerini Nisan ortasında açıklaması ve ardından Nisan sonunda ekonomi politikasını görüşmek üzere karar alma organı Politbüro'nun toplanması bekleniyor. Hu, tarihi rekora bakılırsa, Pekin'in "GSYH büyüme hedefini kaçıramayacağını" söyledi.

Capital Economics Çin ekonomisi başkanının değerlendirmesi

Capital Economics'in Çin ekonomisi başkanı Julian Evans-Pritchard, daha düşük enflasyon hedefinin "mevcut deflasyonist ortamın bir dereceye kadar resmi olarak kabul edildiğini ima ettiğini" söyledi.

Enflasyon hedefinin genellikle gerçekleştirilmesi gereken bir hedeften ziyade bir tavan görevi gördüğünü belirten Evans-Pritchard, "Politika yapıcılar bu yıl önemli bir reflasyonist dürtüye güvenmiyorlar" dedi.

Evans-Pritchard, mali paketin reflasyonist bir toparlanmayı teşvik etmek ve büyümenin bu yıl yavaşlamasını önlemek için yeterli olmayabileceğini söyledi.