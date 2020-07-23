Çin Chengdu'daki ABD konsolosluğu ile misilleme hedefliyor

23 Temmuz 2020

Çin, ABD'nin ülkenin güneybatısında yer alan Chengdu kentindeki konsolosluğuun kapatarak ABD'nin Houston'daki Çin konsolosluğunu kapatma kararına cevap vermeye hazırlanıyor.

ABD'nin, vatandaşlarının fikri mülkiyetlerini ve özel verilerini korumak amacıyla aldığı Çin'in houston'daki konsolosluğunu kapatma kararı alması ardından, ABD'nin Çin'deki, Guangzhou, Şangay, Shenyang, Chengdu ve Vuhan'da bulunan toplam beş konsolosluğundan birini kapatmayı planlıyor. İlk olarak Vuhan'da yer alan konsolosluğun kapatılması tartışılırken, Çin daha sonra Chengdu kentinde bulunan konsolosluğu kapatmaya karar verdi. Çin'in bu hamlesinin iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırması bekleniyor.

ABD Dışişleri'nden kıdemli ABD Doğu Asya ilişkileri uzmanı David Stilwell, Houston'daki Çin konsolosluğunun, Çin ordusunun ABD'ye öğrenciler göndererek ülkenin savaş yeterliliği konusunda bilgi sızdırma merkezi olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Venbin, ABD'den gelen iddiaları "saçmalık" olarak yorumlamış ve detay vermeden Çin'in bu konuda karşı önlemler alarak kendi çıkarlarını koruyacağını söylemişti.

Venbin ayrıca, ABD'nin 2018 ve 2020 yıllarında Çin'in haklarını ihlal ederek ülkenin diplomatik çantaları açtığını ve Çin'in protestolarını görmezden gelerek konuyu "teknik aksaklık" olarak açıkladığını hatırlattı.

İki ülke arasındaki son gerginliklerin sebebinin Çin'in COVID-19 salgınının yayılmasını engellemek adına ABD'li diplomatların konsolosluklara dönüşlerinin geciktirilmesi olduğu iddiasını da reddeden Venbin, gecikmelerin sebebinin ABD'nin Vuhan konsolosluğunu 23 Ocak tarihinde kapatması ve yetkililerin haziran ayında görevlerine dönmesi olduğunu söyledi ve ekledi, "Çin her zaman ABD konsolosluklarının yürüttüğü yasal operasyonları detekledi."

Düşünce kuruluşu Chengdu Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Long Xingchun, Çin'in Vuhan'da yer alan ABD konsolosluğunu kapatmasınınn ABD'yi etkilemeyeceğini ancak kapatılan konsolosluğun Chengdu'da yer alan konsolosluk olursa, ABD'nin Tibet ve Sincan ile son yıllardaki ilgisi nedeniyle etkinin daha farklı boyutta olacağını söyledi.

Chengdu'da yer alan ABD konsolosluğu, 1985 yılında açıldı ve ülkenin güneybatı bölgesinde yer alması nedeniyle stratejik bir öneme sahip.

ABD'nin Chengdu'da görev alan konsolosu Jim Mullinax konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.