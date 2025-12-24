Çin denizinde enerji dengelerini sarsacak dev keşif: Hem altın, hem petrol fışkırıyor!

Sadece birkaç gün önce Jiaodong Yarımadası açıklarında Asya'nın en büyük deniz altı altın rezervini keşfeden Çin, Bohay Denizi'nde de 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı.

100 milyon tonluk ham petrol

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketinden (CNOOC) yapılan açıklamaya göre, petrol rezervi Bohay Denizi'ndeki sığ neojen tabakalarda bulundu. Çinhuangdao 29-6 adı verilen petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol olduğunu düşünülüyor.

1688 metre derinliğe kazılan test kuyusundan günde 2 bin 560 varil petrol çıkarılırken, sahadan günde 370 ton (8 bin 786 varil) petrol çıkarılabileceği öngörülüyor. Şirket, geçen yıl aynı bölgede Çinhuangdao 27-3 adlı petrol sahasında 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfettiğini bildirmişti.

1688 metre derinliğe açılan test kuyusundan günde 2 bin 560 varil petrol elde edilirkrn, sahadaki günlük üretimin 8 bin 786 varile kadar çıkabileceği öngörülüyor. Geçen yıl yine aynı bölgede 100 milyon tonluk bir ham petrol rezervi daha keşfedilmişti.

Petrolden önce dev altın madeni keşfi

2021'den bu yana mineral arama çalışmalarına da yaklaşık 450 milyar yuan yatırım yapan Çin, doğal kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve ithalata bağımlılığı azaltmayı hedeflerken birkaç gün önce bulunan altın rezervi de ülkede büyük heyecan yaratmıştı.

Deniz altındaki bu yeni altın yatağı, son yıllarda Çin'de bulunan en büyük altın keşiflerinden biri olurken, daha önce de Çin'in kuzeydoğusunda 1400 tonluk dev bir altın yatağı tespit edilmişti.