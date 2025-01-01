Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den ekonomiye güven vurgusu

Devlet medyası tarafından yeni yıl mesajı yayımlayan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2024'te ekonominin toparlanma yoluna girdiğini kaydetti.

Şi, gayrisafi yurt içi hasılanın 130 trilyon Yuan'a (yaklaşık 18,08 trilyon dolar) ulaşmasının beklendiğinin de altını çizdi.

Çin Devlet Başkanı, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın son yılı olan 2025'te, Çin'in daha etkin ve ileriye etkili politikalarla yüksek nitelikli kalkınmayı, bilimde ve teknolojide güçlenmeyi ve kendine yeterliliği destekleyeceğini, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temelini koruyacağını vurguladı.

"Ekonomik operasyon yeni zorluklarla karşı karşıya"

Çin ekonomisinin bazı yeni koşullarla karşı kaşıya olduğunu vurgulayan Şi, şöyle devam etti:

"Mevcut ekonomik operasyon, dış çevredeki belirsizlikler ve eski büyüme etkenlerinden yenilerine geçiş baskısı gibi yeni zorluklarla karşı karşıya. Ancak sıkı çalışmamızla üstesinden gelebiliriz. Her zaman olduğu gibi, rüzgarda ve yağmurda büyüyoruz ve zor zamanlarda daha da güçleniyoruz. Kendimize güvenmeliyiz."

Şi ayrıca, zamanın eğilimine uygun olan reform ve dışa açılma sürecinin devam edeceğini, Çin'in modernleşmesiyle kendine yeni ufuklar belirleyeceğini de vurgu yaptı.

"Halkın geçimini iyileştirmeye yönelik adımlar atıldı"

Hükümetin halkın geçimini iyileştirmeye yönelik de adımlar attığına dikkati çeken Şi, temel emeklilik maaşının yükseltildiğini, mortgage oranlarının düşürüldüğünü, sağlık bakımı maliyetlerini eyaletler arasında paylaşılmasına yönelik plan sayesinde ülkenin her yerinde tedavi olmanın kolaylaştığını aktardı.

"Tek ülke, iki sistem"

Çin lideri, yeni yıl mesajında egemenlik ihtilafı yaşadıkları Tayvan'ın ana kara ile yeniden birleşmesini kimsenin durduramayacağını belirterek "Tayvan Boğazı'nın iki yakasında yaşayan Çinliler tek ve aynı ailenin parçasıdır. Aramızdaki akrabalık bağını kimse koparamaz." ifadelerini kullandı.

Şi, Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinde de "tek ülke, iki sistem" anlayışını ödünsüz uygulamayı sürdürerek bölgelerin uzun dönemli refahı ve istikrarını koruyacaklarını dile getirdi.

"Küresel Güney ülkeleri arasında dayanışma derinleşti"

Çin lideri, dünyanın dönüşüm ve çalkantılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde Çin'in sorumlu büyük ülke olarak küresel yönetimde reformu aktif olarak teşvik ettiğini, "Küresel Güney" ülkeleri arasında dayanışma ve iş birliğini derinleştirdiğini vurguladı.

Çin'in 2024'te yüksek kalite "Kuşak ve Yol" işbirliğinde ilerlemeler kaydettiğini, Çin-Afrika İşbirliği Forumu'na (FOCAC) ev sahipliği yaptığını, ikili ve çok taraflı forumlarda yer aldığını ve bu yolla dünyada barışın ve istikrarın korunmasına katkı sağladığını belirten Şi, şöyle devam etti:

"Çin, dostluğu ve iş birliğini güçlendirmek, farklı kültürler arasında karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek ve insanlık için ortak geleceği paylaşan topluluğu inşa etmek için tüm ülkelerle birlikte çalışmayı sürdürecektir. Dünya için daha iyi bir geleceği birlikte inşa etmeliyiz."