Çin Dışişleri Bakanı'ndan Elon Musk'a: İş yapmaya açığız

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang, Amerikalı iş insanı Elon Musk ile Pekin’de yaptı­ğı görüşmede, Çin’in dışa açıl­ma politikasına bağlı kalmayı sürdüreceğini ve bu doğrultuda tüm dünyadan şirketlerin yatı­rımlarına açık olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapı­lan açıklamaya göre, Bakan Çin Gang görüşmede, Çin'in moder­nleşmesinin ve kalkınmasının, benzeri görülmemiş büyüme potansiyeli yaratarak dünyaya yeni fırsatlar sunacağını ifade etti.

"Daha fazla pay isteriz"

Çin Gang, Musk'ın sahibi ol­duğu elektrikli otomobil üre­ticisi Tesla dahil tüm şirketler için piyasa kurallarına ve ka­nunlara dayalı, daha iyi bir ulus­lararası iş ortamı sağlayacakla­rını vurguladı.

Çin-ABD ilişkilerini otomobil kullanmaya benzeten Çin Gang, “Sağlıklı, istikrarlı ve yapıcı iliş­kiler için direksiyonu doğru yö­ne çevirmeli ve zamanında fre­ne basarak kazaları önlemeli­yiz" dedi.

Musk da ABD ile Çin'in çıkar­larının "siyam ikizleri gibi" bir­birine bağlı ve ayrılmaz olduğu­nu vurgulayarak ekonomik ve ticari bağların koparılmasına, zincirlerin kesilmesine karşı ol­duğunu kaydetti.

Tesla'nın Çin'de yatırımla­rı genişletmek istediğine işaret eden Musk, kalkınma fırsatla­rından daha fazla pay almak is­tediklerinin altını çizdi.

Şanghay'daki yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen “giga fabrikasını,” 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi hedef­leyen şirket, “Megapack” adı ve­rilen enerji depolama üniteleri­nin üretimi için şehirde büyük ölçekli bir tesis kurmayı plan­lıyor.