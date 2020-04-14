Çin, dünyanın en büyük tünel yapma makinesini üretti

14 Nisan 2020

Bu kalkan tünel açma makinesi, Doğu Çin'in Zhejiang Eyaleti, Jiaxing’deki bir otoyol projesinde tünel açmada kullanılacak.



Şirketin Shanghai’deki tesisinde cuma günü üretim hattından çıkan kalkan tünel açma makinesi, 14.82 metre genişliğinde ve 9.446 metre yüksekliğinde. Henan Eyaleti, Zhengzhou’da bulunan CREG kaynağına göre, Çin’in doğu Zhejiang Eyaleti, Jiaxing şehrinde bir otoyol projesinde tünel açmak için kullanılacak.

Söz konusu makine, tasarım ve üretim sürecinde bir dizi teknik barikatı çözerek bu alandaki teknolojide bir dönüm noktası olarak adlandırılıyor.



2012 yılında Çin’de faaliyet gösterdiği tünelleme makinesi üretim ve satışında lider olan 2017 ve 2018 yılında dünya liderliğini de ele geçirdi. Şirket, bugüne kadar ürünlerini İtalya, Danimarka, Singapur, Avustralya ve Cezayir dahil olmak üzere 20 ülke ve bölgeye ihraç etti.