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Çin, dünyaya 31 milyar dolarlık oyuncak sattı

Çin’in oyuncak ihracatı yılın ilk sekiz ayında 31 milyar 524 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 yükseldi.

Çin, dünyaya 31 milyar dolarlık oyuncak sattı
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18. Çin Uluslararası Oyuncaklar ve Eğitim Gereçleri Fuarı  dün, Shanghai'de başladı. Fuara, 30'dan fazla ülke ve bölgeden oyuncak  şirketleri katıldı.

Çin Oyuncak ve Bebek Ürünleri Derneği Başkanı Liang Mei,  sektördeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, dış ortamda  ekonomik risklerin yükseldiği bir zeminde Çin'in oyuncak ihracatında  iki haneli artış kaydedilmesinin, ülkenin oyuncak endüstrisinin sağlam  bir yapıya sahip olduğunu kanıtladığını söyledi.

Liang, özellikle bilimsel ve teknolojik inovasyonun oyuncak  endüstrisindeki dönüşümü hızlandırarak, Çinli oyuncak firmalarının  uluslararası piyasadaki rekabet gücünü arttırdığını dile getirdi.

Sektörde yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirilen ihracat arasında,  geleneksel oyuncakların yanı sıra bebek arabası ve parçaları ile video  oyun konsolu veya yılbaşı süsleri gibi ürünler bulunuyor.
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