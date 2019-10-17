Çin, dünyaya 31 milyar dolarlık oyuncak sattı

18. Çin Uluslararası Oyuncaklar ve Eğitim Gereçleri Fuarı dün, Shanghai'de başladı. Fuara, 30'dan fazla ülke ve bölgeden oyuncak şirketleri katıldı.



Çin Oyuncak ve Bebek Ürünleri Derneği Başkanı Liang Mei, sektördeki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, dış ortamda ekonomik risklerin yükseldiği bir zeminde Çin'in oyuncak ihracatında iki haneli artış kaydedilmesinin, ülkenin oyuncak endüstrisinin sağlam bir yapıya sahip olduğunu kanıtladığını söyledi.



Liang, özellikle bilimsel ve teknolojik inovasyonun oyuncak endüstrisindeki dönüşümü hızlandırarak, Çinli oyuncak firmalarının uluslararası piyasadaki rekabet gücünü arttırdığını dile getirdi.



Sektörde yılın ilk sekiz ayında gerçekleştirilen ihracat arasında, geleneksel oyuncakların yanı sıra bebek arabası ve parçaları ile video oyun konsolu veya yılbaşı süsleri gibi ürünler bulunuyor.