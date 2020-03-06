Çin, dünyaya virüsten koruma giysileri ihraç edecek

06 Mart 2020

Covid -19 salgınının yayıldığı bazı ülkelerde üstelik koruyucu malzeme ve ekipman yokluğu sorunu yaşanıyor. Bu alanda koruyucu giysilerin başlıca üreticisi olarak Çin, Endüstri ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı yetkililerinden Cao Xuejun’un bir basın konferansında belirttiği üzere, fabrikalarını salgınla küresel mücadele bağlamında ürettikleri ekipmanın ihracatını çoğaltmaya çağırdı.



Çin Uluslararası Radyosunun mail yoluyla paylaştığı habere göre, bu arada bir dizi ulusal koruyucu giysi üretim zincirlerini yenileyip donatarak daha çok üretime yönelirken toplam Çin koruyucu giysi üretim miktarı da son ay içinde bir sıçrama yaptı.



Şu anda Çin, Hubei'de her gün 250 bin koruyucu tulum üretme kapasitesine sahip. Bilindiği gibi

Hubei salgının en çok zarar verdiği eyalet ancak üretilen koruyucu tulum/giysi miktarı da eyaletin talebinin üzerinde.