Çin ekonomisi ikinci çeyrekte beklentileri aştı!

Çin ekonomisi, 2025'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,2 büyüme kaydederek analistlerin yüzde 5,1'lik beklentisini bir miktar aştı. Küresel ticaret gerilimlerinin arttığı ve iç ekonomik zorlukların sürdüğü bir dönemde açıklanan bu veri, sınırlı da olsa direnç işareti olarak değerlendiriliyor.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, büyüme oranı yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5,4 seviyesinden bir miktar gerilese de tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çeyreklik bazda bakıldığında ise Çin ekonomisi yüzde 1,1 büyüyerek yüzde 0,9 olan piyasa beklentisini aştı.

Ekonomistler, ikinci çeyrekteki görece güçlü büyümenin arkasında, geçici bir ABD-Çin tarife ateşkesi döneminde yapılan güçlü ihracatın ve hükümetin sağladığı politika desteklerinin etkili olduğunu belirtiyor.

Yıllık büyüme hedefi için ek mali teşviklere başvurulabilir

Ancak yılın ikinci yarısına ilişkin görünüm daha temkinli. Tüketici güveninin hâlâ zayıf seyretmesi, emlak piyasasındaki derinleşen sıkıntılar ve ABD'nin ticaret tarifelerinde izlediği daha sıkı tutum, büyümenin sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri artırıyor. Analistler, Çin'in yüzde 5 civarında olan yıllık büyüme hedefini tutturabilmesi için ek mali teşviklere başvurabileceği uyarısında bulunuyor.

Özellikle emlak sektörü, ekonomik toparlanma önünde ciddi bir engel oluşturmaya devam ediyor. İlk altı ayda sektöre yapılan yatırımlarda düşüş yaşanırken, Haziran ayında yeni konut fiyatları son sekiz ayın en sert aylık gerilemesini kaydetti. Yetkililer, altyapı harcamaları ve sübvansiyon gibi destek önlemleri sunmuş olsa da, sektördeki stok fazlası ve zayıf talep baskının devam etmesine neden oluyor.