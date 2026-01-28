Çin ekonomisini canlandıran 'aşk' reformu

Çin'de azalan evlilik oranları, evlilik yasalarının esnetilmesi ve evlilik harcamalarına yönelik reformlar sayesinde yıllarca süren düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.

'Tatlı ekonomi' olarak adlandırılan evlilik harcamaları, piyasalara da yansırken Şanghay'da evlilik oranlarının yıllık bazda yüzde 38,7 arttığı, Shenzhen'de yüzde 28,5, Suzhou'da yüzde 33,5 yükseldiği görüldü.

Evlilik ve çocuk sahibi olma konusundaki politika ortamının iyileşmesi, desteklerin etkisini göstermesi bu yükselişte önemli rol oynarken, artışın temel nedeni resmi evliliklerde hane kayıt defteri zorunluluğunu kaldıran ve ikamet şartını sona erdiren yeni reform oldu.

Reformdan önce, evliliğin kişinin nüfusa kayıtlı olduğu şehirde yapılması şartı koşulurken, bu da büyük şehirlerdeki çiftlerin evlenmek için binlerce kilometre uzaklıktaki memleketlerine zorlu ve masraflı bir yolculuk yapmalarını gerektiriyordu. Masrafa girmek istemeyen çiftler de evliliği erteliyordu.

370 milyon kişi için evlilik kolaylaştı

Reform, köylerden kentlere göç eden 370 milyondan fazla kişi için evliliği kolaylaştırıp ucuzlatırken, yerel yönetimler de evlilik kaydını kolaylaştırmak için hem çevrimiçi hem de şahsen randevu sistemlerini geliştirdi.

Reform işyerlerinde de radikal değişiklikler sağlarken, evlilik izinlerinin süresi uzatıldı. Bazı eyaletlerde yeni evli çiftlere 30 güne kadar izin kullanma hakkı verildi.

Yetkililer, kırsalda yüksek başlık paralarını sınırlamak ve evlilik hizmetlerini güçlendirmek için de adımlar atarken, kayıt kısıtlamalarının gevşetilmesi genç çiftlere evliliklerini istedikleri yerde ve şekilde resmileştirme esnekliği sağladı.

Evlilikte reform, ekonomide balayı

Evlilik oranlarının artışıyla beraber düğün, organizasyon, eşya ve konut sektörleri de hareketlenirken, uzmanlar bunu 'tatlı ekonomi' olarak adlandırıyor. Düğün turizmi hızla canlanırken, tarihi bir bölgelerde yapılan evlilik organizasyonları bir önceki yıla göre yüzde 90 arttı.

Evlilik kayıtlarını kültürel turizmle birleştiren uygulamalar yaygınlaştırılırken, esnek mesai, kupon desteklerive özel teşvikler gibi 'evlilik dostu' programlar artıyor.

Nikah artışı doğum umudu yarattı

Öte yandan tüm bu reform ve destekleyici girişimler, Çin'in uzun vadeli demografik sorunları, düşen doğum ve evlilik oranları zemininde gerçekleşiyor. Çin Nüfus Birliği Başkan Yardımcısı Yuan Xin, evliliklerdeki artışın doğurganlık oranını artırarak 2026'da yeni bir doğum dalgasına yol açabileceğini öngörüyor.

Çin'de azalan evlilik oranları ile birlikte doğurganlık da düşüş gösterirken hükümet evlilikleri kolaylaştırmanın yanında çocuk sahibi olmayı da teşvik eden reformlar getirdi. Bu kaspamda çalışan ebeveyn izinlerinin süresi uzatıldı çocuk bakımına yönelik nakit destekler ve ücretsiz okul öncesi eğitim gibi teşvikler artırıldı.

Gelecek yıllarda ise hükümet doğumla ilgili temel masrafların sigorta kapsamına alınmasını, doğurganlık politikasının 'ulusal öncelik' olarak tanımlanarak yeni doğan sayısının istikrara kavuşturulmasını hedefliyor.