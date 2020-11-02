Çin endüstriyel robot üretimi eylülde yıllık yüzde 51,4 arttı

02 Kasım 2020

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri, bu yılın ilk dokuz ayında ülkenin, 160 bin 715 adet endüstri robotu üreterek bu alandaki üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 18,2 kadar artırmış olduğunu gösterdi.



Ülkenin 2019 yılı toplam endüstriyel robot üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 3,1 düşüşle 177 bin birim olmuştu.

Şimdi Çin, çalışma yaşındaki nüfusunun daralmasını ve emek maliyetinin yükselmesini de dikkate alarak, emek-yoğun imalat sektörünü teknolojik inovasyon yoluyla yenileştirme çabasına giriyor.