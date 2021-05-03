“Çin fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda daha fazla şey yapmalı”

ABD Ticaret Temsilcisi'nin Ofisi, Çin'in ABD ile Çin arasında imzalanan Faz 1 ticaret anlaşmasında yer alan fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik şartları tam olarak yerine getiremediğini savundu.



Çin'in Faz 1 anlaşmada öngörülen şartları yerine getirmek için adım attığını belirten ABD, ancak bunların şu ana kadar yeterli olmadığını ifade etti.



ABD Ticaret Temsilcisi'nin Ofisi yaptığı açıklamada, Çin'in 2020 yılında patent, fikri mülkiyet ve ceza yasalarında değişiklikler yaptığının bilincinde olduklarını, ancak bu adımların Çin'de fikri mülkiyet hakları konusunda ihtiyaç duyulan değişiklikleri tam olarak karşılamadığını vurguladı.



Çin 2020 yılında çıkardığı yasalar ile fikri mülkiyet hakkı ihlallerine cezaları artırdı. Fikri mülkiyet hakkı ihlali ile şuçlanan şirketlerden mahkemelere daha fazla kayıt sunmalarını istedi.