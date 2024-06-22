Çin-Fransa astronomi uydusu uzaya gönderildi
Çin, Fransa ortaklığında geliştirdiği Değişken Uzay Nesneleri İzleme Uydusu'nu (SVOM) 'Long March 2C' roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden uzaya gönderdi.
AA
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'Long March 2C' roketi, 930 kilogram ağırlığındaki uyduyu 625 kilometre irtifada yörüngeye konumlandıracak.
Çin ve Fransa ortaklığında 2006'dan bu yana geliştirilen SVOM'nin, uzayın derinliklerindeki şiddetli gama ışını patlamalarını kayda alması amaçlanıyor.