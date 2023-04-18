Çin G7 ülkelerinin ortak bildirisini protesto etti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, G7 bakanlarının ortak bildirisinde, Tayvan, Doğu ve Güney Çin Denizi ile Hong Kong, Sincan ve Tibet'teki sorunlara ilişkin tespitleri üzerine değerlendirmede bulundu.

G7 ülkelerini "Çin'i karalamak" ve "iç işlerine karışmak" ile suçlayan Sözcü Vang, "Bildiri, grubun kibrini, önyargısını ve Çin'i çevreleme ve engellemeye yönelik bilinçli arzusunu yansıtıyor. Bu tutumu kınıyor ve reddediyor, ev sahibi Japonya'yı protesto ediyoruz." dedi.

Vang, Tayvan'ın Çin'in "kutsal toprağı" olduğunu, "tek Çin" ilkesinin Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın temelini oluşturduğunu savunarak, "Tayvan Boğazı'nda gerçek barışı sağlamak için Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik eylemlere karşı çıkılmalıdır." ifadesini kullandı.

Hong Kong, Sincan ve Tibet ile ilişkileri sorunların tamamen Çin'in "iç işi" olduğunu vurgulayan Vang, "Hangi bahaneyle ve hangi şekilde olursa olsun hiçbir yabancı gücün karışmaya hakkı yoktur." diye konuştu.

Vang, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki durumun genel olarak istikrarlı olduğuna işaret ederek, "İlgili ülkeler, bölge ülkelerinin barışı ve istikrarı sürdürme çabalarına saygı göstermeli, kargaşa tohumları ekmeye ve kamplar arası cepheleşme yaratmaya son vermelidir." değerlendirmesini yaptı.

ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu G7 Grubu ülkelerinin dışişleri bakanları, dönem başkanı Japonya'nın ev sahipliğindeki 3 günlük zirve sonrasında bugün yayımladıkları ortak bildiride, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın, küresel güvenliğin "vazgeçilmez unsuru" olduğunu vurgulayarak, Çin'den tehdit, zorlama, sindirme ve güç kullanmaktan vazgeçmesi talep etmiş, Doğu ve Güney Çin Denizi ile Hong Kong, Sincan ve Tibet'teki sorunlara ilişkin kaygılarını dile getirmişti.