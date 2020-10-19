Çin gümrük kontrol yasasını meclisten geçirdi

19 Ekim 2020

Çin devlet kanalı Xinhua'da yer alan haberde Çin'in gümrük kontrol adımının doğrudan bir ülke için atıldığı bilgisi yer almazken ABD'nin Semiconductor Manufacturing International ve Huawei'ye karşı attığı adımların Beijing'i sinirlendirdiği belirtiliyor.

Çin ve ABD arasında ticaret, insan hakları, teknoloji ve ilk kez Çin'de tespit edilen koronavirüs konuları üzerinden tartışma yaşanıyor.

Xinhua'nın haberinde Cumartesi günü kabul edilen yasanın 1 Aralık tarihinde yürürlüğe gireceği bilgisi yer aldı.

Çin Meclisi'nin websitesinde gümlükte yayınlanan kontrole tabi tutulan ürünler listesinde askeri ve nükleer ürünlerin yanısıra diğer ürünler, teknolojiler ve hizmetler ile ilgili veriler yer alıyor.

Bu yasanın Çin'in "ulusal güvenlik ve menfaatini korumak için" geçirildiği ifade edildi.

Ağustos ayında Çin Ticaret Bakanlığı hangi teknolojilerin ihracatının yasaklanacağı ya da denetime tabi tutlacağına yönelik yeni bir liste yayımlamıştı.

Kaynak: Reuters