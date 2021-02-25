Çin, Güney Çin Denizi'nde tatbikat düzenledi
Çin, Güney Çin Denizi'nde 10 savaş uçağının katılımı ile tatbikat düzenledi.
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South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin Ordusu ABD'nin bölgede artan askeri faaliyetine yanıt olarak en az 10 H6-J savaş uçağının katıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi.
Habere göre, askeri uzmanlar Çin Ordusu'nun tatbikat ile ABD'ye bölgedeki faaliyetlere yanıt verme kabiliyetini ortaya koymak istediğini ifade ediyorlar.
ABD uçak gemisinin önceki gün Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapması Çin’in tepkisine neden olmuştu.