Çin: Guterres, BM Genel Sekreterliği'ni sürdürmek için doğru kişi

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Hua Chunying, Çin'in Birleşmiş Milletler ve Guterres'in BM Genel Sekreteri olarak yaptığı çalışmaları desteklemeye devam edilmesi konusunda uluslararası toplumla birlikte çalışma niyetinde olduğunu ifade etti.

Hua'nın bu yorumu, BM Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı ile BM Genel Kurulu'nun başkanına resmi bir yazı gönderen Guterres'in yeniden seçim yönündeki niyetini bildirdiğine dair haberlerin ardından geldi.

Dünyanın yüz yıldır görülmemiş büyük değişikliklerden geçtiğini ve COVID-19 pandemisinin küresel düzeyde şiddetini hala sürdürdüğünü ifade eden Hua, merkezi BM olan uluslararası sistemin ciddi bir darbeyle karşı karşıya olduğunu, uluslararası toplumun çok taraflılığa sıkı sıkıya tutunması, BM Şartı'nın amaçları ile ilkelerini koruması ve uluslararası ilişkilerde oynadığı merkezi rolde BM'yi desteklemesi gerektiğini söyledi.

Guterres'in BM Genel Sekreteri olarak göreve gelmesinden bu yana BM'yi dünya barışı ile güvenliğini koruma konusunda olumlu bir role yönlendirdiğini ve sürdürülebilir kalkınma ile pandemiyle mücadelede uluslararası işbirliğini desteklediğini belirten Hua, Çin2in söz konusu faaliyetleri takdir ettiğini söyledi.

Çin'in Guterres'in bir sonraki BM Genel Sekreterliği için doğru insan olduğuna inandığını kaydeden Hua, Çin'in, Birleşmiş Milletler ve Guterres'in BM Genel Sekreteri olarak yaptığı çalışmaları desteklemeye devam edilmesi, hep birlikte dünya barışı ile kalkınmasının desteklenmesi ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa edilmesinde ilerlenmesi konularında uluslararası toplumla birlikte çalışma niyetinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua