Çin Halk Cumhuriyeti 76. kuruluş yılını kutluyor
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 76. yıl dönümü, başkent Pekin’de düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Ulusal Gün kapsamında Tienanmın Meydanı özel ışıklandırmalarla süslenirken, Mao Zıdong’un portresinin bulunduğu Yasak Şehir duvarı aydınlatıldı ve meydana dev çiçek buketi yerleştirildi. Törenlerde geleneksel bayrak çekme merasimi de gerçekleştirildi.
Tienanmın Meydanı’nda ışık gösterileri
Kutlamalar kapsamında dün akşam Büyük Halk Salonu’nda resepsiyon düzenlendi. Ülkenin simgesi Tienanmın Meydanı ise özel ışıklandırmalar ve dekoratif süslemelerle donatıldı. Çin’in kurucu lideri Mao Zıdong’un portresinin bulunduğu, Yasak Şehir olarak bilinen eski İmparatorluk Sarayı’nın güney duvarı aydınlatıldı. Meydanın ortasına ise Ulusal Gün’e özel hazırlanan dev çiçek buketi yerleştirildi.
Bayrak töreni düzenlendi
Sabah saatlerinde Tienanmın Meydanı’nda geleneksel bayrak töreni yapıldı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na bağlı askerler, Çin Halk Cumhuriyeti bayrağını göndere çekerek kutlamalara resmi bir başlangıç yaptı.
Tarihsel arka plan
Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Ekim 1949’da ilan edildi. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile Mao Zıdong’un önderlik ettiği Çin Komünist Partisi arasında yaşanan iç savaşı komünistlerin kazanmasıyla yeni devletin kuruluşu resmileşmişti.