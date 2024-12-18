Çin hava yolu şirketlerinden yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesinde!

Çin'de hava yolu taşımacılığı 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak, 700 milyon yolcu barajını aştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin 15 Aralık 2024'te açıkladığı verilere göre yolcu sayısı 700 milyon 480 bine ulaştı. Rekora imza atan yolcuların 640 milyonu iç hat uçuşlarında, 60 milyonu ise dış hatlarda yolculuk etti.

Uçuşlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 83'ü aşarken, bu oran Covid-19 salgını öncesindeki 2019 seviyesini yakaladı. Çin havayolu şirketleri 2023'te 640 milyon yolcu taşımıştı.