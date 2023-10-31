Çin, hayatını kaybeden eski Başbakan Li'ye vedaya hazırlanıyor

Çin'in resmi ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şanghay'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eski liderin başkent Pekin'e getirilen naaşı, parti ve devlet yetkililerinin saygı duruşunun ardından krematoryumda yakılacak.

Li'yi anmak için 2 Kasım'da Çin ana karası, Hong Kong, Makau ve dış temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilecek.

Çin'in protokol kuralları gereği, devletin iki numaralı makamı olan başbakanlık görevinde bulunan Li için devlet başkanlarının cenazelerinde olduğu gibi Büyük Halk Salonu'nda anma töreni yapılmayacak.

Ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) eski Başbakan hakkında yayımladığı resmi anma yazısında, Li'nin, "mükemmel bir ÇKP üyesi, zamanın testinden geçmiş sadık bir komünist asker, seçkin bir proleter devrimci, devlet adamı, parti ve devlet lideri olduğu" belirtildi.

Li'yi anmak için uygulanan protokolün 2019'da yaşamı yitiren eski Başbakan Li Pıng için yapılanlarla tamamen aynı olması dikkati çekti.

ÇKP'nin anma yazısında da Li Pıng'ın ölümünün ardından onu övmek için kullanılan aynı ifadelere bire bir yer verildi.

"Halkın başbakanı"

Eski Başbakan Li Kıçiang, vefatının ardından geçmişte bağlarının olduğu çok sayıda Çin şehrinde vatandaşlarca düzenlenen etkinliklerde "halkın başbakanı" olarak anıldı.

Çin'de 2013-2023 yıllarında görev yapan eski Başbakan Li Kıçiang, 27 Ekim'de, 68 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Devlet Başkanı Şi Cinping ile son 10 yılda Çin siyasetinin önde gelen figürlerinden olan Li, Başbakanlık yaptığı dönemde ekonomi yönetiminin sorumluluğunu üstlenmiş, özel sektörün teşvik edilmesi, yapısal reformlar ve makro ekonomik istikrara odaklanan politikalarda yönlendirici olmuştu.

Li'nin, Çin'in dengesiz ekonomik büyümeden sürdürülebilir kalkınma modeline dönüşümünü sağlamak için mali risklerin azaltılmasına ve yapısal reformlara odaklanan ekonomi politikaları "Linomics" olarak anılıyordu.

Eski Başbakan'ın siyasi etkisi, özellikle son döneminde, Devlet Başkanı Şi Cinping'in devlet idaresindeki artan gücünün ve tek adam konumunun gölgesinde kalmıştı.

Li Kıçiang, Ekim 2022'de düzenlenen 20. ÇKP Kongresinde partideki görevlerinden ayrılmış, bu yıl martta 14. Ulusal Halk Kongresinde hükümetin çalışma raporunu son kez Meclis'e sunduktan sonra görevini halefi Li Çiang'a devretmişti.