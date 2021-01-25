Çin-Hindistan sınırında gerilim tekrar yükseldi

Çin ve Hint askerlerinin, Hindistan’ın Çin ile kuzey sınırı olan Sikkim sınır bölgesinde çatışmaya girdiği ileri sürüldü. Her iki taraftan da yaralıların olduğu bildirildi.



Çin ile Hindistan arasında geçtiğimiz yılın nisan ayında başlayan ve haziranda ölümcül çatışmalara yol açan sınır anlaşmazlığı çoğu Hindistan askeri yetkililerinden oluşan 20’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Hint basını, Hindistan askerlerinin, üç gün önce Hindistan'ın Nepal ve Butan arasındaki ihtilaflı sınır bölgesi Sikkim'in kuzeyindeki Naku La geçidinde bir çatışma yaşandığını ve her iki taraftan da yaralıların olduğunu duyurmuştu. Hindistan ordusundan yapılan açıklamada bölgede 'küçük bir olayın yaşandığı ve 'meselenin çözüldüğü” belirtildi.



Çin Dışişleri Bakanlığı ise ülkenin Hindistan sınırında barışı korumak istediğini ve taraflar arasında yaşanan anlaşmazlığın mümkün olduğu kadar hızlı çözülmesini istediklerini açıkladı.