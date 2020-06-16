Çin-Hindistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 20'ye yükseldi

16 Haziran 2020

ANI ajansının haberinde, Ladakh'daki Galwan Vadisi'nde gerilimin düşürülmeye çalışıldığı bir süreçte, Hint ve Çin güçleri arasında dün gece "şiddetli bir çarpışma" meydana geldiği ve can kayıpları olduğu bildirildi.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, çatışmada aralarında 1 subayında bulunduğu 20 Hint askeri hayatını kaybetti. Bu, son 45 yılda iki ülke arasında yaşanan en şiddetli çatışma oldu.

Hindistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada, bu sabah Hint tarafından 1 subay ile 2 askerin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Açıklamada, "iki tarafın üst düzey askeri yetkilileri durumu yatıştırmak için şu an görüşüyor." ifadesi kullanılmıştı.

Sonradan hayatını kaybeden askerlerin ağır yaralananlar arasından bulunduğu belirtiliyor.

"43 Çin askeri öldü veya ağır yaralandı" iddiası

ANI ajansının haberinde, Çin tarafından 43'ün üzerinde askerin öldüğü veya ağır yaralandığı öne sürüldü.

Çin, hayatını kaybeden askerler olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, çatışmada ölen ya da yaralanan Çin askeri olup olmadığına ilişkin bilgi vermezken, Hindistan askerlerinin iki taraf arasında varılan uzlaşmayı ciddi biçimde ihlal ettiğini, sınırı 2 kez yasa dışı biçimde geçtiğini ve Çin personeline provokatif saldırılar düzenlediğini belirterek, bunun iki sınır gücü arasında ciddi fiziksel çatışmayla sonuçlandığını söylemişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmanın Çin’in tek taraflı olarak bölgedeki statükoyu değiştirme girişimi sonucunda yaşandığı ve her iki tarafın kayıplar verdiği kaydedilmişti.

Ladakh bölgesi, Hindistan'ın Çin sınırında bulunuyor.